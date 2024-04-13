WSJ: السلطات الإيرانية لم تتخذ قرارها النهائي بعد لمهاجمة إسرائيل

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر مطلع أن السلطات الإيرانية لم تتخذ قرارا نهائيا بعد للهجوم على إسرائيل، وأنها تواصل مناقشة خطط الهجوم.

وأفادت الصحيفة بذلك نقلا عن "شخص تواصل مع القيادة الإيرانية".

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وفي وقت سابق، نقلت شبكة CBS عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تتوقع وقوع هجوم إيراني ضد إسرائيل في 12 أبريل، ويمكن استخدام أكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية.

وعلى خلفية التصعيد المحتمل، تؤكد الولايات المتحدة لإسرائيل بكل الطرق الممكنة أنها "ستدعم حلفاءها في مواجهة أي تهديدات صادرة عن إيران ومن يدور في فلكها".

وفي الأول من أبريل، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن غارة جوية إسرائيلية على مبنى القنصلية العامة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، مقتل الجنرالين المستشارين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي و5 من آخرين في قصف إسرائيلي استهدف قنصلية إيران في دمشق.

المصدر: نوفوستي