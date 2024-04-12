"سرايا القدس" توقع رتلا عسكريا إسرائيليا في حقل ألغام وتدمره: مقتل وإصابة جميع أفراد القوة

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة، إيقاعها رتلا عسكريا إسرائيليا مكونا من 5 آليات في حقل ألغام وتفجير عبوات برميلية به.

وقالت "سرايا القدس" في بيان عبر قناتها في "تلغرام": "أوقعنا فجر اليوم الجمعة رتلا عسكريا صهيونيا مكونا من 3 دبابات ميركافاه وجرافتين من نوع D9 بحقل من الألغام والعبوات البرميلية من نوع "ثاقب" شديدة الانفجار في موقع مالك العسكري شمال النصيرات".

وأضافت في البيان: "أكد مجاهدونا وقوع جنود العدو قتلى وجرحى ما استدعى هبوط الطيران المروحي لإجلائهم".

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم أمس الخميس، بدء عملية برية في وسط قطاع غزة، مستهدفا مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

وجاء ذلك عبر سلسلة من الهجمات خلال الليل وقصف للأبراج اليوم بمخيم النصيرات، فيما قادت العملية الفرقة 162، وشملت هجمات جوية وبرية مكثفة على البنى التحتية تحت الأرض وفوقها.

وأفادت التقارير من قطاع غزة بأن المنطقة شهدت حزاما ناريا شمال المخيم وهجمات على مساجد مجاورة، بالإضافة إلى دخول مركبات عسكرية إلى المخيم وتضرر الأبراج السكنية، كما ورد أن عددا من الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وبلغت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة حسبما أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس 33545، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT