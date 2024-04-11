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صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 33545 قتيلا و76094 إصابة

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صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 33545 قتيلا و76094 إصابة
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي لقطاع غزة إلى 33545، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن "حصيلة الإصابات في القطاع ارتفعت إلى 76094 منذ بدء العدوان".

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ولفتت إلى أنه نقل إلى المستشفيات  63 قتيلا و 45 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة العدوان الإسرئيلي على قطاع غزة.

وأضافت أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع لليوم 188 على التوالي، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

المصدر: RT

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