سيئول وواشنطن وطوكيو تجري مناورات بحرية بمشاركة حاملة طائرات أمريكية

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورات بحرية شاركت فيها حاملة طائرات أمريكية، في إطار تحسين العمل المشترك ضد التهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية.

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وقالت البحرية الكورية الجنوبية إن التدريبات أجريت في المياه الدولية جنوب جزيرة جيجو يومي الخميس والجمعة، وشاركت فيها 6 سفن حربية.

وأرسلت البحرية الأمريكية حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية "ثيودور روزفلت" و3 مدمرات صواريخ موجهة من طراز Arleigh Burke انضمت إليها مدمرتان من طراز "إيجيس" من كوريا الجنوبية واليابان.

وقالت البحرية في بيان: "ركزت التدريبات على تعزيز قدرات الرد المشترك للدول الثلاث وسط تزايد الأسلحة النووية والصواريخ لدى كوريا الشمالية".

وقال الكابتن بايك جون تشيول من سفينة "سيو ريو سونغ بيونغ": "أتاح هذا التدريب فرصة عظيمة لتعزيز قدرات الدول الثلاث المشاركة للرد على التهديدات النووية وأسلحة الدمار الشامل المتطورة لكوريا الشمالية ولتحسين قدرات المساعدة الإنسانية للسفن المنكوبة".

من جانبه أضاف قائد حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" الأميرال كريستوفر ألكسندر أن التدريبات الثلاثية أتاحت فرصة للعمل معا للاستعداد بشكل أفضل لأي أزمة أو حالة طوارئ في المنطقة.

المصدر: يونهاب