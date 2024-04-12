"بلومبرغ": مسؤولون أمريكيون وفنزويليون يعقدون لقاء سريا في مكسيكو

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن ممثلي الإدارة الأمريكية وحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عقدوا لقاء سريا في مكسيكو، وذلك عشية انتهاء المهلة لإعادة فرض العقوبات على كراكاس.

وقالت مصادر مطلعة لـ "بلومبرغ"، إن اللقاء عقد يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة العضو في مجلس الأمن القومي الأمريكي دانييل إريكسون، ورئيس فريق المفاوضين الفنزويليين خورخي رودريغيز.

وحسب المصادر، ناقش الجانبان الأمور المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في فنزويلا، حيث كان تنفيذ مادورو للاتفاق مع المعارضة حول السماح للمرشحين المعارضين بالمشاركة في الانتخابات أحد شروط رفع بعض العقوبات الأمريكية عن فنزويلا.

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وفي اليوم ذاته قام الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بزيارة لكاراكاس، حيث التقى بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفي اليوم التالي مع المعارض مانويل روساليس.

وجرت الزيارة بعد انتقادات بيترو لمادورو بسبب منع المعارضين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمعة في 28 يوليو المقبل.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت فنزويلا بإعادة فرض العقوبات بعد أن منعت السلطات الفنزويلية المرشحتين المعارضتين ماريا كورينا ماتشادو وكورينا يوريس من المشاركة في الانتخابات، الأمر الذي اعتبرته واشنطن انتهاكا للاتفاق الذي توصلت إليه حكومة مادورو مع المعارضة في باربادوس في أكتوبر 2023.

المصدر: بلومبرغ