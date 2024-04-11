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لوكاشينكو: التعبئة العسكرية للنساء حماقة

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لوكاشينكو: التعبئة العسكرية للنساء حماقة
Sputnik KRISTINA KORMILITSINA
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أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن معارضته لفكرة التعبئة العسكرية للنساء.

وقال لوكاشينكو للصحفيين، يوم الخميس، ردا على سؤال بشأن موقفه من تعبئة النساء: "إنه سلبي للغاية. على النساء أن يقمن برحلات فضائية... وإذا رغبن كثيرا بالخدمة في الجيش، فدعهن يخدمن".

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وتابع: "ولكن إجبار المرأة التي ينبغي عليها أن تنجب على أن تذهب إلى الجيش، وإرسالها للموت المحقق، إن هو إلا حماقة مطلقة".

واعتبر لوكاشينكو أن السبب الوحيد الكائن وراء التعبئة العسكرية للنساء هو "اليأس".

وجدير بالذكر أن الرئيس البيلاروسي وصل إلى موسكو يوم الخميس لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي

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