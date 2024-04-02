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لوكاشينكو: لا نريد القتال لكننا نستعد له

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لوكاشينكو: لا نريد القتال لكننا نستعد له
Sputnik
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده لا تريد القتال إلا أنها تستعد للحرب مشيرا إلى استمرار تسلّم جيش بيلاروس مختلف أنواع الأسلحة، وأنه على أهبة الاستعداد لأي مواجهة.

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ونقل المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية عنه: "لا تصدقوا أي أننا نريد القتال... نحن فقط نستعد للحرب، وهذا ما أقوله بصراحة. إذا كنت تريد السلام، فاستعد للحرب".

وأضاف أن الجيش البيلاروسي يواصل تدريباته اللازمة، وعلى أهبة الاستعداد لأي مواجهة.

وتابع: "إذا قام شخص ما من هناك بالصراخ وانتقادنا، فاعلموا أن ذلك يعني أننا نفعل كل شيء بشكل صحيح. وإذا بدأوا في الثناء علينا هناك، فهذا سيعني أننا أمام كارثة".

وشدد لوكاشينكو على أن مينسك لا تهدد أحدا ولا تحتاج لتهديد أحد ولا تريد أرض الغير.

المصدر: نوفوستي

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