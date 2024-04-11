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نيبينزيا: الغرب يطور منظومات تسليح فضائية ويروج الأكاذيب حول روسيا لخلق مبررات

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نيبينزيا: الغرب يطور منظومات تسليح فضائية ويروج الأكاذيب حول روسيا لخلق مبررات
Legion-Media
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صرح الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الدول الغربية تروج إدعاءات عن وجود خطط روسيا خبيثة تتعلق بالفضاء، لتبرير تطويرها لمنظومات تسلح فضائية.

وقال نيبينزيا للصحفيين: هناك ادعاءات يجري نشرها في وسائل الاعلام عن ثمة خطط روسية خبيثة تتعلق بالفضاء. في الواقع ينظر زملاؤنا الغربيون للفضاء الخارجي باعتباره المجال الأهم للحرب، وعلى هذه الخلفية تطوَّر برامج طموحة تهدف لانتاج أنظمة تسليح لاستخدام القوة او التهديد باستخدام القوة في الفضاء الخارجي".

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وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الدول الغربية عند إعداد قرار يحظر نشر الأسلحة النووية في الفضاء، يحاولون وضع عثرات خفية.

وأشار نيبينزيا إلى أن الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي تقاوم وترفض تعديلاتنا التي تهدف لمنع نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء".

المصدر: تاس

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