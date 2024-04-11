ريابكوف: لا نستبعد إعادة النظر باتفاق حظر نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تستبعد إعادة النظر باتفاق حظر نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا إن نشرت واشنطن صواريخها بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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وأضاف: "قيل مؤخرا أثناء زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بكين إنه يجب علينا أن نرد على الردع المزدوج بإجراءات مضادة مزدوجة. ستكون مراجعة موقفنا من حظر نشر هذه الأنظمة الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين عام، بين الإجراءات المضادة".

وذكر أنه تم آنذاك الإعلان أن "ظهور أنظمة متوسطة وقصيرة المدى أمريكية في أي منطقة من مناطق العالم سيؤدي إلى خطوات مناسبة من جانب روسيا".

وتابع: "بينما تصبح الخطط الأمريكية أكثر وضوحا فإننا ننتقل تدريجيا أيضا إلى مرحلة التحديد العملي لكيفية الرد على ذلك، وهذا ينطبق بالكامل على الاتجاه الأوروبي".

وردا على سؤال صحفي عما إذا كان ظهور صواريخ أمريكية في الجزء الأمريكي من جزيرة غوام بين أسباب مراجعة روسيا حظرها على نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة، قال: "بالطبع بلا شك... كنا نطرح هذه المسألة شرطا لعدم ظهور مثل هذه الأنظمة في أي منطقة. وإذا اعتبر العسكريون الأمريكيون أن غوام منطقة مريحة لنشر هذه الأنظمة سنحلل خطواتهم بشكل حتمي ومفهوم. واعتمادا على ذلك سيتم استخلاص النتائج في موسكو، وفي بكين وعواصم أخرى أيضا".

المصدر: نوفوستي