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القوات الجوية الأمريكية تختبر صاروخ كروز فرط صوتي

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القوات الجوية الأمريكية تختبر صاروخ كروز فرط صوتي
Reuters U.S. Air Force/Giancarlo Casem/Handout via REUTERS
صاروخ ARRW فرط الصوتي
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صرحت القوات الجوية الأمريكية أنها اختبرت بنجاح صاروخ كروز "AGM-183 ARRW" الفرط صوتي نهاية الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان سلاح الجو الأمريكي: "تمكنت القوات الجوية من الحصول على بيانات قيمة حول قدرات هذه التكنولوجيا المتقدمة، دون الكشف عن الأهداف المحددة للاختبارات. ويمكن القول أن هذا الإطلاق جلب معلومات قيمة وفريدة من نوعها وكان يهدف إلى توسيع نطاق برامج الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".

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وبحسب بيان القوات الأمريكية، أجريت الاختبارات في 17 مارس الجاري لقاذفة استراتيجية من طراز B-52H أقلعت من قاعدة أندرسن الجوية في غوام.

المصدر: "نوفوستي"

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