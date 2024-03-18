انقطاع الاتصال بمسيّرة تابعة للجيش الأمريكي شمال غرب بولندا

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش البولندي اليوم الثلاثاء، انقطاع الاتصال بطائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إم كيو 9" قرب قاعدة بمنطقة ميروسلافيك شمال غرب البلاد.

وقالت هيئة الأركان في بيان: "فقدت طائرة مسيرة من طراز MQ9 Reaper تابعة للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا، كانت تقوم بتدريب ربع سنوي مقرر في مطار ميروسلافيتس، الاتصال بالقاعدة".

وأشارت الهيئة إلى أنه في الوقت الحالي "يستمر انتظار الهبوط الاضطراري للمسيرة، وتم وضع جميع الخدمات في حالة تأهب".

ويستخدم سلاح الجو الأمريكي المسيرة "إم كيو 9" بالأساس لجمع المعلومات، لكن يمكن أيضا تسليحها واستخدامها ضد أهداف "متحركة عالية القيمة وحساسة"، نظرا لأنظمة أسلحتها وقدرتها على مراقبة المنطقة لفترة طويلة من الزمن.

وطائرة "Reaper" قادرة على مراقبة العدو وضربه، وهذه الاستخدامات المزدوجة أكسبتها لقب "الصياد القاتل" في الدوائر العسكرية. وتقدر قيمة الطائرة بحوالي 30 مليون دولار، ونفذت الطائرة أول رحلة لها في 2 فبراير 2001.

وفي فبراير الماضي، أكد البنتاغون إسقاط مقاتلي حركة "أنصار الله" (الحوثيين) طائرة مسيرة أمريكية من نوع "إم كيو-9" قرب سواحل اليمن.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن "المعلومات الأولية تشير إلى أنها أسقطت من قبل الحوثيين بواسطة صاروخ من نوع "أرض – جو".

المصدر: RT