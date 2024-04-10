رئيس القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل لتنسيق الرد على أي هجوم إيراني مباشر

أفادت بوابة "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا يعتزم زيارة إسرائيل لتنسيق الإجراءات في حال وقوع هجوم إيراني.

وذكر المصدران أن كوريلا يعتزم الاجتماع مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وغيره من كبار المسؤولين في الجيش.

وأشارا إلى أن إسرائيل تستعد لهجوم إيراني مباشر محتمل باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ.

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وأكدت مصادر "أكسيوس" أنه في حال حدوث مثل هذا السيناريو، فإن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني. ويجري ممثلو الولايات المتحدة وإسرائيل على مختلف المستويات اتصالات للتحضير لرد محتمل من إيران.

كما صرح متحدث باسم البنتاغون أن رحلة كوريلا لن يتم مناقشتها بسبب مخاوف أمنية عملياتية.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق نقلا عن أشخاص مطلعين على معلومات استخبارية، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتقدون أن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق بات وشيكا.

وأضافت أن "الهجمات التي يرجح أن تقوم بها طهران أو وكلاؤها في المنطقة، ستستهدف مواقع عسكرية وحكومية في إسرائيل".

ويوم الاثنين الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة ومقتل كل من كان بداخل المبنى، من بينهم العميدان في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 من الضباط المرافقين لهما.

المصدر: غازيتا. رو