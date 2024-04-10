وكالة "فارس": الصواريخ الإيرانية لم تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" منذ 12 عاما

أكدت وكالة "فارس" نقلا عن مصادر مطلعة أن جميع الصواريخ المصنوعة في إيران على مدى الأعوام الـ 12 الماضية لا تستخدم نظام"GPS" أو أي أنظمة دولية أخرى لتحديد المواقع.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع في القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة في القوات المسلحة) تعليقه حول تقارير عن تشويش نظام تحديد المواقع في إسرائيل: "لقد فكرت إيران مسبقا في حل هذه المشكلة، وجميع الصواريخ التي تم تصنيعها على مدى الأعوام الـ 12 الماضية لا تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو أي نظام دولي لتحديد المواقع".

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وفي الأسبوع الماضي، أكد مصدر مقرب من قوات الأمن الإسرائيلية لوكالة "نوفوستي" أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تنفذ تشويشا واسع النطاق على إشارة نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" في أجزاء مختلفة من البلاد.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن اضطرابات في نظام "GPS" وسط إسرائيل بسبب التخوف من هجوم بالمسيرات والصواريخ المجنحة.

وأوضحت الصحيفة أن اضطرابات نظام تحديد المواقع "GPS" تقع بشكل رئيسي في شمال البلاد، وتهدف إلى تعطيل اختراق طائرات "حزب الله" المسيرة، ويمكن التقدير أن تعميق الاضطرابات في وسط البلاد ينبع من اليقظة المتزايدة للتهديدات المتزايدة من إيران، خوفا من الطائرات المسيرة الإيرانية وصواريخ كروز.

المصدر: نوفوستي+RT