مصدر أمني يكشف أسباب تشويش إسرائيل إشارات الـ"GPS"

أكد مصدر مقرب من أجهزة الأمن الإسرائيلية أن تل أبيب تتعمد تشويش إشارات الـ"GPS" من أجل تضليل العدو عن أهدافه المحتملة على خلفية استهدافها للقنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال المصدر ردا على طلب للتعليق على فشل خدمات تحديد الموقع الجغرافي "GPS": "وحدات خاصة في مجال الأمن السيبراني تتعامل مع هذا الموضوع".

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وفقا للمصدر، في ضوء القصف اليومي من لبنان في شمال إسرائيل، تم التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع "GPS" بشكل دائم لمدة ستة أشهر تقريبا.

وأوضح المصدر أن "تم اتخاذ قرار التشويش لضمان رفع مستوى الأمان في ظل للأعمال القتالية".

يذكر أنه يوم أمس الأربعاء، وسط تهديدات من طهران بالرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير على القنصلية الإيرانية في دمشق، قامت قيادة الجيش الإسرائيلي بتقييم الوضع الأمني وقررت زيادة عدد جنود الاحتياط لوحدات الدفاع الجوي.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن اضطرابات في نظام تحديد المواقع "GPS" وسط إسرائيل بسبب التخوف من هجوم بالمسيرات والصواريخ المجنحة.

وأوضحت الصحيفة أن اضطرابات نظام تحديد المواقع "GPS" تقع بشكل رئيسي في شمال البلاد، وتهدف إلى تعطيل اختراق طائرات "حزب الله" المسيرة. ويمكن التقدير أن تعميق الاضطرابات في وسط البلاد ينبع من اليقظة المتزايدة للتهديدات المتزايدة من إيران، خوفا من الطائرات بدون طيار الإيرانية وصواريخ كروز.

المصدر: نوفوستي