وصف الرئيس المشارك لمجلس التنسيق لتكامل المناطق الروسية الجديدة فلاديمير روغوف دعوة مفوض الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل روسيا لسحب قواتها من محطة زابوروجيه النووية بالتافهة

وقال روغوف: "بوريل هو الوغد التافه والبغيض، الذي من ناحية، يدين هجمات المسيّرات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية، لكنه لا يسميها أوكرانية، ومن ناحية أخرى، يدعو روسيا إلى تسليم المحطة النووية للمسلحين المتورطين في الإرهاب النووي".

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وأعرب بوريل في وقت سابق عن إدانته للهجمات الأخيرة بطائرات مسيّرة على محطة زابوروجيه الكهروذرية، قائلا إن هذا يزيد من خطر وقوع حوادث خطيرة.

كما دعا روسيا إلى "سحب قواتها من محطة زابوروجيه الكهروذرية".

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف أن دعوة مفوض الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لروسيا "لسحب قواتها من محطة زابوروجيه" بمثابة تشجيع للهجمات الأوكرانية.

وتعرضت أراضي المحطة في 7 أبريل لهجوم بمسيرات انتحارية أوكرانية، حيث تم تسجيل سقوط مسيرة في منطقة غرفة الطعام، وتضررت شاحنة كانت تفرغ المواد الغذائية، فيما سقطت مسيرة أخرى في منطقة ميناء الشحن، حسبما ذكر بيان للمكتب الصحفي للمحطة. كما هاجمت القوات الأوكرانية قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي