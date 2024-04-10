البنتاغون: القوات الأمريكية في أوروبا ستقع في مأزق إذا لم يتم تمويل كييف

أعلنت وزيرة الجيش الأمريكي كريستين ورموث أن القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا ستواجه صعوبات إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي على مزيد من التمويل لدعم أوكرانيا.

وقال ورموث: "إذا لم يتم إقرار مشروع القانون هذا، فلن يكون لدينا أي أموال بحلول نهاية مايو لتحريك الوحدات الموجودة حاليا في أوروبا لتنفيذ أي مهمة أمنية".

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وطلبت إدارة بايدن من الكونغرس في أكتوبر 2023 تمويلا إضافيا للملفات الأمنية بقيمة 106 مليارات دولار، نحو 60 منها لمساعدة أوكرانيا، لكن الجمهوريين عرقلوا التشريع بسبب اختلاف المواقف بشأن قضايا حماية الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أكد في وقت سابق أن كييف ستخسر الحرب ويتهدد بقاء أوكرانيا كدولة، ما لم يقر الكونغرس الأمريكي حزمة المساعدات العسكرية البالغة قيمتها 60 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي