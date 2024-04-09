سيناتور أمريكي: الولايات المتحدة تنفق على دعم أوكرانيا 80 ألف دولار في الثانية

صرح السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل بأن الولايات المتحدة تنفق على دعم أوكرانيا 80 ألف دولار في الثانية معتبرا مثل هذا المستوى للإنفاق "غير مقبول".

وقال السيناتور خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء: "حسبما أفهم، تشير استنتاجات جهازي إلى أننا أنفقنا أكثر من 300 مليار دولار في أوكرانيا منذ عام 2014".

وتابع: "الآن نطبع أو نحرق 80 ألف دولار في الثانية أو 4.6 مليون دولار في الدقيقة. ونحن لم نعد قادرين على الاستمرار بذلك. علينا أن نجد طرقا أفضل لإنفاق أموالنا".

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ولم يتفق نائب وزير الدفاع الأمريكي مايكل ماكورد مع تقييمات السيناتور، وقال: "بالنسبة لي تبدو هذه التقديرات عالية للغاية. كنا ننفق على أوكرانيا نحو 300 مليون دولار في السنة خلال عدة سنوات، وفي السنتين الأخيرتين فقط أنفقنا 40 مليارا تقريبا".

وكانت جلسة الاستماع في لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس الشيوخ مكرسة لمناقشة طلب التمويل من البنتاغون للعام المالي المقبل.

وحضر الجلسة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين ورئيس هيئة الأركان المشتركة تشارلز براون.

المصدر: تاس