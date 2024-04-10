وزير الدفاع الألماني يطالب بزيادة ميزانية وزارته

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، شدد على ضرورة زيادة ميزانية الدفاع، موضحا أن "مبلغ 52 مليار يورو المخطط للإنفاق العسكري لا يكفي لمواصلة تحديث القوات".

وحسبما نشرته ، فإن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس طالب بالمزيد من الأموال.

وأوضحت مجلة "دير شبيغل الألمانية" أن بيستوريوس يعتزم طلب زيادة كبيرة في ميزانية عام 2025 في المفاوضات المقبلة مع وزير المالية كريستيان ليندنر، كما حذر بيستوريوس من أن الميزانية المخطط لها مسبقا البالغة 52 مليار يورو لم تكن كافية لمزيد من تحديث الجيش الألماني، وبدون زيادة كبيرة في الميزانية، فإن الجيش الألماني سيكون مهددا بوقف التسلح".

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وقال بيستوريوس إن "ارتفاع تكاليف التشغيل والموظفين في الجيش الألماني لن يترك مجالا كبيرا للاستثمارات الجديدة في عام 2025، وبشكل خاص، ووفقا للحسابات الحالية، لم يتبق سوى 500 مليون يورو فقط من أصل 52 مليار يورو للمشتريات الجديدة، وقد تم بالفعل التخطيط لبقية الميزانية".

وأضاف: "من وجهة نظر الشخص العادي، فإن ما قد يبدو وكأنه الكثير من المال ليس أكثر من مجرد رأس مال لبدء التشغيل عند شراء أنظمة الأسلحة مثل الدبابات أو الطائرات المقاتلة، على سبيل المثال تبلغ تكلفة دبابة ليوبارد الجديدة حوالي 30 مليون يورو".

هذا وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس نهاية فبراير 2022، عن إنشاء صندوق خاص لتحديث الجيش الألماني بمبلغ 100 مليار يورو. وفي عام 2024، تخطط ألمانيا لإنفاق 73.41 مليار دولار على الدفاع (2.01% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع).

فيما أشار وزير الدفاع بيستوريوس في مؤتمر ميونخ الأمني ​​في 17 فبراير إلى أن هذا المستوى من الإنفاق العسكري قد لا يكون كافيا لضمان أمن ألمانيا في السنوات المقبلة.

المصدر: RT + مجلة "دير شبيغل الألمانية"