وزير الدفاع الألماني: قد نحتاج لإنفاق أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن بلاده قد تعمد إلى إنفاق أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، مؤكدا أن هذه النسبة لن تكون كافية لضمان أمن ألمانيا.

إقرأ المزيد

وأوضح بيستوريوس خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ الأمني، "أنا فخور بالقول إننا سننفق العام الجاري أكثر من 2% من ناتجنا المحلي الإجمالي على الدفاع، وفي ذات الوقت أنا واقعي تماما وأدرك أن هذا قد لا يكون كافيا في السنوات المقبلة".

هذا وستنفق ألمانيا مبلغ 73.41 مليار دولار على الدفاع خلال العام 2024، وهو ما سيصل إلى 2.01% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد للعام الجاري.

من جانبه قال أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ في وقت سابق إن الإنفاق الدفاعي لدول الحلف الـ18 سيصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2024، وهو ما سيكون رقما قياسيا للمنظمة.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده ستنفق عام 2024 الجاري 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع لأول مرة، ولن تتراجع عن هذا المستوى لاحقا.

وأضاف أنه تتوفر لدى ألمانيا حاليا 100 مليار يورو من صندوق خاص لتلبية الاحتياجات الدفاعية، وقد تم استخدام نحو 80% منها.

وأكد أنه ستكون لألمانيا أكبر نفقات دفاعية في أوروبا في السنوات القادمة.

المصدر: تاس