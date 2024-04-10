برلماني روسي يعتبر الولايات المتحدة و"الناتو" متواطئين مع كييف في قتل الروس

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ليونيد سلوتسكي الولايات المتحدة وحلف "الناتو" شريكين في قتل كبار السن والنساء والأطفال الروس.

وكتب سلوتسكي على "تلغرام": "تسقط الأقنعة مرة أخرى. ينكر الغرب الجماعي في الواقع تصريحات واشنطن وبروكسل حول عدم جواز قصف القوات الأوكرانية للأراضي الروسية المدنية".

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وأضاف: "الولايات المتحدة وحلف "الناتو" ليسا راعيين لزمرة زيلينسكي الإرهابية فحسب، بل هما متواطئان أيضا بشكل مباشر في قتل أنصار بانديرا لكبار السن والنساء والأطفال الروس. أيدي أمثال ستولتنبرغ وأوستن وبايدن وشولتس ملطخة بدمائهم. وعاجلا أم آجلا سوف يدفعون ثمن كل شيء!".

وصرح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ في وقت سابق أنه يعتبر قصف كييف لأهداف عسكرية داخل الأراضي الروسية هو "دفاع عن النفس".

وأعلن السفير المفوض من وزارة الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف روديون ميروشنيك أنه "استنادا إلى البيانات التي جمعها مكتب المبعوث الخاص التابع لوزارة الخارجية الروسية المعني بالجرائم المرتكبة من قبل نظام كييف في الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2024، تعرض 922 مدنيا من المناطق الروسية لضربات شنها مسلحون أوكرانيون، أصيب خلالها 721 مدنيا وقتل 201".

المصدر: نوفوستي