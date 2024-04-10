"الناتو": أوكرانيا ستهزم بدون المساعدات الأمريكية

أعلن قائد قوات حلف "الناتو" في أوروبا كريستوفر كافولي أن القوات الروسية تتفوق بخمس مرات على القوات الأوكرانية في توفير الذخيرة.

وقال كافولي خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي: "نقص ذخيرة المدفعية في أوكرانيا يبلغ 1 مقابل 5 مقارنة بما لدى الروس. ومن الواضح أنه يتزايد بشكل كبير في غياب المساعدة الأمريكية".

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وأضاف أنه بدون المساعدة الأمريكية ستهزم أوكرانيا.

وصرح الممثل الدائم السابق للولايات المتحدة لدى "الناتو" إيفو دالدر في وقت سابق بأن روسيا أقوى قوة عسكرية، وإذا رغبت يمكنها تدمير الولايات المتحدة والعالم بأسره.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المناطة بها.

المصدر: نوفوستي