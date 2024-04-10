لأول مرة.. زيلينسكي لا يستبعد مشاركة روسيا في مناقشة "خطة السلام"

تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لأول مرة عن إمكانية مشاركة روسيا في مناقشة "خطة السلام" الخاصة بأوكرانيا، والتي تأمل كييف بصياغتها تحضيرا لمؤتمر دولي متوقع في سويسرا.

وقال زيلينسكي في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية: "سنعد خطة، وأعتقد أن بعض البنود ستكون جاهزة وستتضمن تفاصيل معينة بشأن ما يجب القيام به خلال اللقاء الأول".

وتابع: "وبعد ذلك سنعد خطة كاملة، ومن الطبيعي أن بعض المفاوضين سيقدمونها لممثلي الجانب الروسي، ولكن فقط بعد صياغتنا لرؤية مشتركة".

واعتبر زيلينسكي أنه "لا توجد هناك اي حاجة" لحضور روسيا للمؤتمر حول أوكرانيا المتوقع في سويسرا.

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وتشكل تصريحاته عن إمكانية تقديم أي خطة للجانب الروسي تحولا في موقفه، حيث كان يرفض الرئيس الأوكراني في وقت سابق أي حوار مع روسيا وأي دور لها في التسوية، مصرا على ضرورة تحقيق أوكرانيا للانتصار في ميدان القتال فقط.

وقالت روسيا إنها لا تعتزم المشاركة في المؤتمر المذكور المزمع عقده في سويسرا حتى لو تم توجيه الدعوة لها للحضور. كما رفضت موسكو ما يسمى بـ "معادلة زيلينسكي" للسلام في أوكرانيا، معتبرة اياها "منفصلة عن الواقع".

وتصر روسيا على أن أي حل للنزاع في أوكرانيا يجب أن يراعي مصالحها و"الواقع الجديد على الأرض".

المصدر: نوفوستي