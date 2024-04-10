بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة كانت متجهة من موسكو إلى تل أبيب يؤخر إقلاعها

صرحت شركة طيران "Red Wings" الروسية اليوم الأربعاء، بأن إحدى طائراتها كانت متجهة من موسكو إلى تل أبيب وتأخر إقلاعها بسبب بلاغ عن وجود قنبلة على متنها.

وقال ممثل شركة الطيران لوكالة "نوفوستي": "تم تلقي معلومات حول تهديد محتمل على رحلة موسكو-تل أبيب، وعلى الفور أجرت شركة الطيران، بالتعاون مع المطار، تفتيشا إضافيا للطائرة والركاب والأمتعة".

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وأضاف الممثل: "بعد فحص شامل، لم يتم تأكيد المعلومات المتعلقة بالتهديد، وأقلعت الطائرة بسلام في تمام الساعة 18.10 (بتوقيت موسكو)".

المصدر: "نوفوستي"