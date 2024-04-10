 
مباشر

بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة كانت متجهة من موسكو إلى تل أبيب يؤخر إقلاعها

أخبار العالم

بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة كانت متجهة من موسكو إلى تل أبيب يؤخر إقلاعها
Sputnik
إحدى طائرات شركة الطيران الروسية "Red Wings" - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xbz1

صرحت شركة طيران "Red Wings" الروسية اليوم الأربعاء، بأن إحدى طائراتها كانت متجهة من موسكو إلى تل أبيب وتأخر إقلاعها بسبب بلاغ عن وجود قنبلة على متنها.

وقال ممثل شركة الطيران لوكالة "نوفوستي": "تم تلقي معلومات حول تهديد محتمل على رحلة موسكو-تل أبيب، وعلى الفور أجرت شركة الطيران، بالتعاون مع المطار، تفتيشا إضافيا للطائرة والركاب والأمتعة".

إقرأ المزيد
رابطة الدول المستقلة: تهديدات الهجمات الإرهابية تأتي من أفغانستان والشرق الأوسط وأوكرانيا
رابطة الدول المستقلة: تهديدات الهجمات الإرهابية تأتي من أفغانستان والشرق الأوسط وأوكرانيا

وأضاف الممثل: "بعد فحص شامل، لم يتم تأكيد المعلومات المتعلقة بالتهديد، وأقلعت الطائرة بسلام في تمام الساعة 18.10 (بتوقيت موسكو)".

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا