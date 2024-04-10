بينها مليون طلقة بندقية.. قائمة بحزمة مساعدات عسكرية ألمانية جديدة لأوكرانيا

أعلنت ألمانيا تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تتضمن قذائف وقناصات وعربات لإزالة الألغام ووسائط مضادة للمسيرات الجوية ومسيرات استطلاع وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وتضمنت الحزمة الألمانية الجديدة:

6 آلاف قذيفة عيار 155 مليميتر.

طائرات بدون طيار للاستطلاع بما في ذلك مسيرات RQ-35 Heidrun لمهام المراقبة والاستطلاع من على ارتفاعات منخفضة.

أكثر من 800 بندقية، بما في ذلك 680 بندقية هجومية من طراز Haenel MK556 و50 بندقية قنص من طراز Haenel HLR338.

مليون طلقة ذخيرة للأسلحة الخفيفة.

عربتان لإزالة الألغام من طراز WiSENT 1، و3 شبكات لشباك الجر، و11 نظاما متنقلا لإزالة الألغام.

30 مجموعة من الوسائط المضادة للطائرات بدون طيار.

مركبة Warthog مجنزرة الصالحة لجميع أنواع التضاريس.

5 آلاف جهاز تفجير عن بعد و70 كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "بيلد" كتبت في وقت سابق أن المستشار الألماني أولاف شولتس بالغ بشكل كبير في الحجم الفعلي للمساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وفي سياق متصل، أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، يوم أمس، أن روسيا طلبت عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن في 12 أبريل الجاري بشأن موضوع إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف.

وأوضح: "مرة أخرى، من أجل عدم كسر التقاليد وعدم السماح للغربيين بنشر رواياتهم بحرية، طلبنا عقد اجتماع منفصل حول توريد الأسلحة الغربية لنظام كييف في الساعة 10.00 (17.00 بتوقيت موسكو) في 12 أبريل".

المصدر: وكالات