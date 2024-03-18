الاتحاد الأوروبي يوافق على تخصيص 5 مليارات يورو لصندوق السلام الأوروبي لتمويل أوكرانيا عسكريا

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم على تخصيص 5 مليارات يورو لصندوق السلام الأوروبي لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2024.

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وذكرت وثيقة رقمية نشرها الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الآتي: "قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم زيادة تمويل صندوق السلام الأوروبي بمقدار 5 مليارات يورو وتقديم هذا التمويل لأوكرانيا من خلال إنشاء صندوق خاص لمساعدتها ضمن صندوق السلام الأوروبي".

وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم استخدام تمويل الصندوق لتقديم أنواع مختلفة من المساعدات لأوكرانيا ومنها الاسلحة الفتاكة وأخرى عينية كالمساعدات الإنسانية وعمليات التدريب على الأسلحة.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق وبشكل مبدئي على زيادة الأموال المخصصة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بمقدار 5 مليارات يورو.

وأعلنت بلجيكا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، في بيان الأربعاء، أن الدول الأعضاء في الاتحاد وافقت من حيث المبدأ على زيادة أموال "صندوق السلام الأوروبي" الخاص بتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بمقدار 5 مليارات يورو.

وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي سيبقى ملتزما بتقديم الدعم الدائم لأوكرانيا وتوفير المعدات العسكرية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها".

بدوره، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "الرسالة واضحة: سندعم أوكرانيا بكل ما يلزم لتحقيق النصر".

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

المصدر: نوفوستي