بيسكوف يعلق على تصريح غوتيريش حول إنهاء الصراع مع "سلامة أراضي أوكرانيا"

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على كلام أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول إنهاء الصراع الأوكراني مع الحفاظ على سلامة أراضي أوكرانيا.

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وأشار بيسكوف إلى أن الحقائق الجيوسياسية قد تغيرت على أراض الواقع، وأنه يجب حتما الأخذ بالاعتبار انضمام مناطق جديدة إلى قوام روسيا الاتحادية.

وقال بيسكوف: "باتت الحقائق الجيوسياسية في أوكرانيا الآن مختلفة تماما. وأنتم تعلمون أنها باتت كذلك مختلفة في روسيا. لقد أصبحت روسيا الاتحادية أكبر، وانضمت إلى قوامها أربع مناطق جديدة، ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار".

يوم أمس الثلاثاء، أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يريد إنهاء النزاع في أوكرانيا مع الالتزام بوحدة أراضيها.

وقال دوجاريك، إن غوتيريش "يريد رؤية إنهاء النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الشأن ومع الالتزام بوحدة أراضي أوكرانيا".

وجاء ذلك تعليقا على التقارير الإعلامية الأمريكية التي أشارت إلى أن دونالد ترامب في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة سيصر على تقديم أوكرانيا تنازلات لروسيا من أجل تحقيق السلام.

المصدر: نوفوستي