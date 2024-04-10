دولتان تعلنان الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت كل من الهند وبنغلاديش رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال مساء يوم الثلاثاء وأن الخميس عيد الفطر المبارك فيهما.

وفي ظل إعلان معظم الدول العربية والإسلامية نهاية شهر رمضان 2024، يوم الثلاثاء، وتحديد مطلع شهر شوال الذي تحددت غرته الأربعاء 10 أبريل، كشف مركز الفلك الدولي عن إعلان بعض الدول عدم ثبوت رؤية هلال شوال، ليكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان 2024، وتكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك هو الخميس 11 أبريل.

وأوضح مركز الفلك أن بنغلادش أعلنت رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال مساء يوم الثلاثاء وأن الخميس عيد الفطر فيها.

بنغلادش تعلن رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء وأن الخميس عيدالفطر فيها. — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 9, 2024

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وكانت سلطنة بروناي قد أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الثلاثاء.

سلطنة بروناي تعلن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء 09 إبريل 2024، وعليه يكون يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، والخميس 11 إبريل عيد الفطر السعيد في بروناي. pic.twitter.com/zWN43UdGWM — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 9, 2024

وأما في الهند فقد ذكر مركز الفلك الدولي عدم ثبوت رؤية الهلال مساء يوم الثلاثاء في عدة مناطق، وعليه أعلنت أن الخميس هو عيد الفطر فيها، في حين أعلنت مناطق أخرى ثبوت رؤية الهلال، وأن غدا الأربعاء عيد الفطر فيها.

عدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء في عدة مناطق في الهند، وعليه أعلنت أن الخميس هو عيد الفطر فيها، في حين أعلنت مناطق أخرى في الهند ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء، وأن غدا الأربعاء عيد الفطر فيها. pic.twitter.com/8uJmFunR4T — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 9, 2024

فيما أعلنت كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وأستراليا أن يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

المصدر: RT