بعد تعذر رؤيته مساء الاثنين.. "الفلك الدولي" ينشر صورة لولادة هلال شهر شوال صباح يوم الثلاثاء

نشر مركز "الفلك الدولي" صباح اليوم الثلاثاء صورة لولادة هلال شهر شوال للعام 1445هـ.

وقال المركز في بيان مقتضب على صفحته بمنصة "X": "أول صورة لهلال شهر شوال 1445هـ كما تم تصويره نهارا يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي".

وذكر المرصد أنه تم تصويره في الساعة 10:15 صباحا بتوقيت الإمارات.

ويظهر فيها بعد القمر عن الشمس 7.5 درجات ويظهر الهلال بصعوبة بسبب الجو الغائم في المرصد، وفق ما أفاد به في بيانه.

في أول صورة لهلال شهر شوال



هلال شهر شوال 1445هـ كما تم تصويره نهارا يوم الثلاثاء 09 إبريل 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 10:15 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 7.5 درجة. يبدو الهلال بصعوبة بسبب الجو الغائم في المرصد. pic.twitter.com/UnmZurZEw1 — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 9, 2024

وأعلنت 14 دولة عربية أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين.

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وهذه الدول هي السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين ومصر والسودان وفلسطين ولبنان واليمن وتونس والجزائر وسوريا وموريتانيا.

وفي المقابل دعا مفتي عام المملكة الأردنية أحمد الحسنات، إلى تحري هلال شهر شوال الثلاثاء.

وأعلن الحسنات في بيان مساء الاثنين عن فتح مكاتب الإفتاء أبوابها في جميع أنحاء المملكة يوم الثلاثاء لاستقبال المواطنين للإدلاء بشهادتهم حول رؤية الهلال، علما أن أول يوم في شهر رمضان في المملكة كان الثلاثاء 12 مارس.

وشهدت بداية شهر رمضان اختلافات في إعلان رؤية الهلال، فقد أعلنت 17 دولة عربية بدء رمضان يوم الاثنين 11 مارس الماضي، في حين كان أول أيام الشهر في الأردن والمغرب وسلطنة عمان وليبيا يوم الثلاثاء 12 مارس.

المصدر: RT