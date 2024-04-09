زيلينسكي: وجهنا دعوة لترامب لزيارة أوكرانيا لمعرفة "طريقته السريعة" لإنهاء النزاع العسكري

أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "بيلد" أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تلقى دعوة لزيارة أوكرانيا، وأعرب عن استعداده للتفاوض معه.

وقال زيلينسكي: " "لم أتصل به بنفسي، سواء أكان ذلك علنا أو خلاف ذلك، لقد دعوناه"".

وأضاف: "أعربنا عن رغبتنا في أن يأتي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، حتى يتمكن من رؤية الوضع بأم عينيه واستخلاص استنتاجات معينة. وأنا مستعد بالتأكيد للقائه".

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وأكد أنه مستعد للاستماع باهتمام إلى ترامب إذا كان لديه "حقا" نهجه الخاص لإنهاء النزاع العسكري بسرعة. ومع ذلك، رفض زيلينسكي خيار التنازل عن الأراضي المذكور في مقال "واشنطن بوست".

وكان ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية قد أعلن أن السلطات الأوكرانية تبحث عن فرص لإقامة اتصالات مع فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يسعى إلى ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر عن الحزب الجمهوري.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق نقلا عن مصدر مطلع "تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حديث خاص، حول إمكانيته أن ينهي الحرب الروسية في أوكرانيا من خلال الضغط على أوكرانيا للتخلي عن بعض الأراضي. ويتخلص اقتراح ترامب في إجبار أوكرانيا على التنازل عن شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس".

المصدر: نوفوستي