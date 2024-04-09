دراسة بحثية تكشف انحدار اللغة الأصلية لسكان أمريكا الشمالية من سيبيريا

نشرت المجلة الأمريكية للأنثروبولوجيا البيولوجية (AJBA) بحثا قالت فيه إن اللغات الأولى في أمريكا الشمالية نشأت من اللهجات التي كانت في سيبيريا

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وبحسب الدراسة فقد اكتشف اللغويون الأمريكيون من جامعة كاليفورنيا في بيركلي أن اللغات الأولى في أمريكا الشمالية كانت نتاجا من مزيج لهجات نشأت في سيبيريا.

وقامت مؤلفة الدراسة جوانا نيكولز بتطوير وتطبيق طرق إحصائية لتتبع أصل اللغة التي تعود إلى السكان الأوائل لقارة أمريكا الشمالية الذين ظهروا منذ حوالي 24 ألف عام.

يتضمن منهج نيكولز استخدام التصنيف اللغوي، وهو مجال يتضمن مقارنة اللغات وتنظيمها بناء على معايير مشتركة.

ولمعرفة المزيد عن اللغات الأولى في أمريكا الشمالية، قامت العالمة بتجميع قوائم بالخصائص اللغوية وطبقتها على جميع اللغات المعروفة، ثم عملت على تقييم كل لغة بناء على الصفات المحددة لاكتشاف الأنماط.

تمكنت بهذه الطريقة من تتبع لغات أمريكا الشمالية المبكرة إلى سلالتين، كلاهما نشأ في سيبيريا، تم تناقلها وترسيخها من قبل الأشخاص الذين انتقلوا من أوراسيا إلى أمريكا على طول المعابر البرية الموجودة آنذاك خلال العصر الجليدي.

أشارت نيكولز إلى أن بعض خصائص اللغات الأصلية قد بقيت وهي موجودة الآن في المجموعة اللغوية الحالية.

المصدر: غازيتا . رو