ألمانيا تعتزم تسريع عمليات ترحيل الأجانب المدانين قضائيا بعد ارتفاع نسبة الجرائم

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية الثلاثاء أنها تريد تسريع عمليات ترحيل الأجانب المدانين قضائيا، وذلك بعد نشر إحصاءات تظهر زيادة في نسبة الجرائم التي يرتكبها أجانب.

وقالت نانسي فيزر خلال عرض إحصاءات أمنية بشأن الجريمة في عام 2023: "لا يوجد أي مبرر للعنف على الإطلاق. وفي هذا المجال، شعاري لا لبس فيه: عدم التسامح مطلقا".

وتابعت أن ذلك يعني "إجراءات سريعة وإدانات وأحكاما ملموسة".

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وأضافت أن الأجانب المدانين يجب أن يغادروا ألمانيا "بسرعة أكبر بكثير مما كانت عليه حتى الآن"، آملة في تسريع الإجراءات، لكنها شددت أيضا على أهمية التدابير الوقائية.

وارتفع عدد الجرائم في ألمانيا بشكل ملحوظ العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2016، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وفي المجمل، أحصت السلطات 5.941 ملايين مخالفة – بزيادة قدرها 5.5% مقارنة بعام 2022 و9.3% مقارنة بعام 2019.

وارتفعت نسبة المتهمين الأجانب بنسبة 17.8% إلى نحو 923 ألفا، بينما ارتفعت نسبة الألمان 1% إلى 1.32 مليون.

ويرى خبراء أن هذه الزيادة ترجع في حد كبير إلى ارتفاع معدلات الهجرة، في وقت استقبلت ألمانيا مجددا أعدادا كبيرة من السوريين والأفغان في العام الماضي بعد أن استقبلت نحو مليون أوكراني فار من الحرب مع روسيا.

المصدر: ا ف ب