الداخلية الألمانية: ارتفاع عدد الجرائم العام الماضي إلى 5.94 مليون جريمة

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزير، إن عدد الجرائم في ألمانيا عام 2023 ارتفع بنسبة 5.5%، ليصل إلى 5.94 مليون جريمة، وخلال ذلك لوحظ زيادة الجرائم التي يرتكبها أجانب.

وأضافت: "بشكل إجمالي، سجلت الشرطة أكثر من 5.94 مليون جريمة جنائية. ومقارنة بالعام السابق، زاد عدد الجرائم المسجلة بنسبة 5.5%. وارتفع عدد جرائم العنف العام الماضي بنسبة 8.6% وبلغت 214099 حالة. وبلغ معدل اكتشاف الجرائم 58.4%، أي بزيادة 1.1 بالمئة عن العام السابق".

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وتابعت الوزيرة: "نشهد زيادة في جرائم العنف، وزيادة في جرائم الشباب والجرائم التي يرتكبها الأجانب. ومن المهم بالنسبة لي أن تتخذ دولة القانون إجراءات صارمة ضد العنف. في هذه الحالة يسري مبدأ عدم التسامح".

وأشارت الوزيرة إلى ضرورة تنفيذ عمليات التحقيق والمحاكة بسرعة مع فرض عقوبات ملموسة. وقالت: "يجب ترحيل المجرمين الأجانب من ألمانيا بشكل أسرع بكثير. ويجب احترام قواعد الترحيل الصارمة التي وضعناها".

المصدر: نوفوستي