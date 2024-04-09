الولايات المتحدة ترسل أسلحة وذخيرة إيرانية مصادرة إلى أوكرانيا

أعلن الجيش الأمريكي، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بأسلحة خفيفة وذخيرة كانت قد صادرتها أثناء نقلها من القوات الإيرانية إلى الحوثيين باليمن.

ونقلت الأسلحة الأسبوع الماضي، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية: "نقلت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 5000 (سلاح كلاشنيكوف) من طراز أيه كاي-47 ورشاشات وبنادق قناصة وآر بي جي-7 وأكثر من 500 ألف قطعة ذخيرة عيار 7.62 ميليميتر إلى القوات المسلحة الأوكرانية الأسبوع الماضي".

U.S. Government Transfers Captured Weapons



On Apr. 4, 2024, the U.S. government transferred over 5,000 AK-47s, machine guns, sniper rifles, RPG-7s and over 500,000 rounds of 7.62mm ammunition to the Ukrainian armed forces. This constitutes enough materiel to equip one UKR BDE… pic.twitter.com/Ydecq6OFAo — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 9, 2024

وأضافت أن "هذه الأسلحة ستساعد أوكرانيا في مجال الدفاع، وهناك ما يكفي من المعدات لتسليح كتيبة".

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية بأنه "تمت مصادرة الأسلحة والذخيرة بين مايو 2021 وفبراير 2023 من أربعة مراكب لا تنتمي إلى أي دولة أثناء نقلها من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن". مشيرة إلى أن "الحكومة استحوذت على ملكية هذه الذخائر في الأول من ديسمبر عبر المصادرة المدنية من طريق وزارة العدل".

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المناطة بها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعدها على هزيمة القوات الروسية.

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المصدر: RT + "أ ف ب"