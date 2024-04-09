الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة من قبضة قوات كييف (فيديو+صور)

أعلن يان غاغين، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن الجيش الروسي حرر بلدة بيرفومايسكي في الجمهورية ورفع العلم الروسي فوق مبانيها.

وقال: "نعم، لقد حرروها بالفعل (بيرفومايسكايا)، ورفع جنودنا علم روسيا فيها".

وشدد على أن هذا النجاح يؤكد عن التقدم الديناميكي للجيش الروسي وتحرير أراضي الجمهورية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر رفع العلم الروسي في البلدة، بالإضافة إلى الآليات الأوكرانية المدمرة هناك.

وحقق الجيش الروسي في الآونة الأخيرة نجاحات كبيرة على محور دونيتسك. حيث سيطر في 23 مارس على قرية كراسنوي، الأمر الذي أبعد القوات الأوكرانية عن مدينة أرتيموفسك، وخلق تهديدا للقوات الأوكرانية في بلدة كليشيفكا.

كما أدت السيطرة على كراسنوي أيضا إلى تسهيل عملية التقدم نحو مدينة تشاسوف يار المهمة.

وذكر غاغين يوم الجمعة الماضية أن القوات الروسية دخلت ضواحي مدينة تشاسوف يار. ويقترب من السيطرة على جميع طرق الإمداد لمجموعة القوات الأوكرانية في تشاسوف يار وتعطيل لوجستياتها.

المصدر: نوفوستي