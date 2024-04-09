أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن المواطنين في الغرب سئموا من عبء تمويل أوكرانيا.

وقال للصحفيين: "في الغرب، يتزايد إرهاق السكان من عبء تمويل أوكرانيا".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن الأمريكيين العاديين لا يفهمون لماذا "يتعين عليهم العمل بجد ودفع الضرائب، التي سيتم استخدامها بعد ذلك لضخ الدعم المالي والعسكري إلى دولة بعيدة في أوروبا الشرقية".

وأضاف: "لقد راكمت الولايات المتحدة مجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحادة. وبالنسبة للعديد من السياسيين والأمريكيين العاديين، هذا هو الشيء الرئيسي".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق أن الأوروبيين يبحثون عن أعداء من أجل صرف أنظار دافعي الضرائب عن إهدار مئات المليارات من اليوروهات على كييف بدلا من الاستثمار في اقتصادهم.

المصدر: نوفوستي