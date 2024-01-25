بيسكوف: الأوروبيون يبحثون عن أعداء لصرف الانتباه
Globallookpress Petrov Sergeynews.ru
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قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الأوروبيين يبحثون عن أعداء من أجل صرف أنظار دافعي الضرائب عن إنفاق مئات المليارات من اليوروهات بدلا من الاستثمار في اقتصادهم.
جاء ذلك في حديث صحفي لبيسكوف اليوم الخميس، حيث تابع أن روسيا بالنسبة للأوروبيين "أقدم عدو خارجي"، وقال: "الآن، عندما بدأت المشاكل الاقتصادية في الظهور، وتضعف قدرة الاقتصاد الأوروبي على المنافسة، وعندما يسأل دافعو الضرائب عما أنفق المسؤولون عليه عشرات ومئات اليورو، بدلا من الاستثمار في اقتصاد الاتحاد الأوروبي، تظهر الحاجة إلى تحويل انتباه المواطنين بطريقة أو بأخرى".
المصدر: تاس