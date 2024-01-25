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بيسكوف: زيارة بوتين إلى كالينينغراد ليست رسالة لـ "الناتو"

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بيسكوف: زيارة بوتين إلى كالينينغراد ليست رسالة لـ
Legion-Media APAimages
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن رحلة الرئيس فلاديمير بوتين إلى كالينينغراد هي مهمة عادية كجزء من زيارة مناطق البلاد، وليست "رسالة" إلى دول "الناتو".

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث تابع أن الرئيس "انطلق إلى كالينينغراد اليوم، وسيعقد هناك لقاء مع الجامعة التي تحمل اسم كانط، وسيلتقي أيضا برئيس المنطقة أنطون أليخانوف، وسيعقد اجتماعا حول تطوير منطقة كالينينغراد".

وأشار بيسكوف إلى أن كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الرئيس يتم اتخاذها، ولم تطلب السلطات الروسية ممرا مباشرا لرحلة بوتين فوق أراضي ليتوانيا.

المصدر:RT

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