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بيسكوف: النظام الأمني في أوروبا يتأزم وغياب الحوار بهذا الشأن ليس خطأ من روسيا

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بيسكوف: النظام الأمني في أوروبا يتأزم وغياب الحوار بهذا الشأن ليس خطأ من روسيا
Sputnik
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تأزم النظام الأمني في أوروبا يتطلب تطوير أنظمة جديدة للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وأن غياب هذا الحوار ليس خطأ الجانب الروسي.

وقال بيسكوف للصحفيين "إن الوضع يتغير، وربما يكون السبب بشكل عام هو تدهور النظام الأمني ​​في أوروبا".

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ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك حوار مشترك لتطوير أنظمة جديدة ونظرة عالمية مشتركة جديدة في مجال الأمن والاستقرار الاستراتيجي. "الآن هذا الحوار مفقود للأسف"  دون أن يكون هناك لوم على الجانب الروسي في هذا الأمر.

 وخلال الإحاطة اليومية التي يقدمها الكرملين تطرق بيسكوف إلى الملفات التالية:

المصدر: وكالات

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