بيسكوف: النظام الأمني في أوروبا يتأزم وغياب الحوار بهذا الشأن ليس خطأ من روسيا

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تأزم النظام الأمني في أوروبا يتطلب تطوير أنظمة جديدة للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وأن غياب هذا الحوار ليس خطأ الجانب الروسي.

وقال بيسكوف للصحفيين "إن الوضع يتغير، وربما يكون السبب بشكل عام هو تدهور النظام الأمني ​​في أوروبا".

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ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك حوار مشترك لتطوير أنظمة جديدة ونظرة عالمية مشتركة جديدة في مجال الأمن والاستقرار الاستراتيجي. "الآن هذا الحوار مفقود للأسف" دون أن يكون هناك لوم على الجانب الروسي في هذا الأمر.

وخلال الإحاطة اليومية التي يقدمها الكرملين تطرق بيسكوف إلى الملفات التالية:

الاتصالات بين بوتين وشي جين بينغ مخطط لها، وهي مناسبة وضرورية، لكن الكرملين يرى أنه من السابق لأوانه تحديد التوقيت.

لقد فقدت "اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا" قابليتها للحياة إلى حد كبير بسبب الظروف الجيوسياسية المتغيرة والوضع الاستراتيجي.

ليس من المقرر عقد لقاء بين بوتين ورئيسة إقليم غاغاوزيا ذو الحكم الذاتي في مولدوفا، يفغينيا غوتسول الموجودة حاليا في موسكو.

سيتسلم بوتين اليوم الثلاثاء تقريرا من حاكم جمهورية بشكيريا راضي خابيروف، عن الأوضاع في الجمهورية.

المصدر: وكالات