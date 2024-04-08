رئيسة إقليم غاغاوزيا ذو الحكم الذاتي في مولدوفا: كيشيناو قد ترسل قوات إذا أعلنا الاستقلال

لم تستبعد يفغينيا غوتسول، رئيسة إقليم غاغاوزيا ذو الحكم الذاتي في مولدوفا، أن ترسل كيشيناو قوات إلى الإقليم وتلغي الحكم الذاتي فيه إذا أعلن استقلاله.

وقالت غوتسول في تصريحات للقناة الأولى الروسية اليوم الاثنين: "نحن ندرك أنه في هذه الحالة (إعلان الاستقلال) سيكون هناك رد فعل ليس فقط من كيشيناو، لكن أيضا من بوخارست التي توجه خطوات السلطات المولدوفية".

وتابعت: قد تتباين ردود الأفعال، وتتراوح من تصريحات مهددة صاخبة إلى نشر قوات ومحاولات لإلغاء الحكم الذاتي في غاغاوزيا".

وأكدت غوتسول أن سلطات الإقليم مستعدة لأي سيناريو. وأضافت: "ستعتمد غاغاوزيا بقوة على نتائج استفتاء عام 2014، وعلى قانون الوضع القانوني الخاص، وعلى تشريعات غاغاوزيا والحقوق الدستورية لمنطقتنا".

واعتبرت غوتسول، أن التوحيد المحتمل بين مولدوفا ورومانيا سيكون بمثابة موت ثقافي لمولدوفا، وقالت: "بالنسبة لمولدوفا، هذا هو الموت. وموت اللغة المولدوفية والثقافة المولدافية، موت العرق المولدافي".

وفي 5 أبريل، أعلنت غوتسول أن غاغاوزيا ستنفصل عن مولدوفا إذا قررت كيشيناو سلوك طريق الوحدة مع رومانيا. جاء ذلك في معرض ردها على تصريح لرئيس الوزراء الروماني مارتشيل تشولاكو قال فيه إنه "يعيش في مولدوفا رومانيون مثلي".

المصدر: "تاس"