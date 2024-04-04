رئيس وزراء رومانيا يؤكد دعمه لفكرة الوحدة مع مولدوفا

قال رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو، إنه يدعم فكرة الوحدة مع مولدوفا، والتي يمكن أن تتم بما في ذلك من خلال انضمام جمهورية مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف سيولاكو في مقابلة مع موقع DC News: "أنا أؤيد التوحيد، وليس لدي أي حظر. هذا حقي! ما زلت أؤمن بتوحيد مولدوفا ورومانيا. سيحدث ذلك داخل الاتحاد الأوروبي، أو سنجد (طريقة أخرى)".

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وزعم رئيس وزراء رومانيا، بأن الوضع مستقر حاليا في مولدوفا بفضل مساعدة رومانيا.

وقال: "يعيش في مولدوفا رومانيون مثلي. لقد ارتكب التاريخ عملا ظالما بحقنا ولكن لا يمكننا تغيير الماضي، والحاضر هو نتيجة للماضي. ما يمكننا القيام به معكم هو بناء المستقبل".

تم لأول مرة في عام 2022، انعقاد جلسة مشتركة لبرلماني مولدوفا ورومانيا. وقبل ذلك، اجتمعت حكومتا البلدين عدة مرات، وتم إنشاء لجان مشتركة ومجموعات عمل في العديد من المجالات.

وفقا للمحللين فإن التقارب بين الدولتين بات أسهل، بسبب التوتر في العلاقات مع روسيا على خلفية الصراع في أوكرانيا.

في نهاية العام الماضي، جاء في استطلاع للرأي نشرته شركة تحليل المعطيات Date Inteligente أن أكثر من 50% من مواطني مولدوفا يعارضون الوحدة مع رومانيا.

وخلال الاستطلاع، طلب من سكان مولدوفا التعبير عن موقفهم تجاه الوحدة مع رومانيا. ومن بين الذين شاركوا في الاستطلاع، عارضه 54.5%، وأيده 37.7%، ولم يتمكن 7.8% من الإجابة على هذا السؤال.

المصدر: نوفوستي