مولدوفا.. فوز ممثلة المعارضة برئاسة جمهورية غاغوزيا ذاتية الحكم

أعلنت لجنة الانتخبات في مولدوفا، اليوم الاثنين، فوز ممثلة حزب "شور"، يفغينيا غوتسول، وهو حزب معارض في مولدوفا، في انتخاب رئاسة جمهورية غاغوزيا ذاتية الحكم.

وقالت لجنة الانتخابات بعد فرز أصوات كل مراكز الاقتراع، إن يفغينيا غوتسول تحصلت على 27376 صوتا، بنسبة 52.36%، فيما تحصل أوزون على 24913 صوتا اي 47.64%.

وفي الأسبوع الماضي، بدأت المحكمة الدستورية في مولدوفا النظر في استئناف تقدمت به الحكومة للتحقق من دستورية حزب "شور" السياسي، ومن المقرر عقد الجلسة القادمة يوم الاثنين 15 مايو.

تجدر الإشارة إلى أن المعارضة في مولدوفا نظمت احتجاجات منذ ما يقرب من عام، وتقام أكبر التجمعات الحاشدة بدعم من حزب "شور".

وفي يناير الماضي أطلقت القوة السياسية برنامج "الحركة من أجل الشعب"، الذي دعت أحزاب المعارضة الأخرى للانضمام إليه.

وغاغوزيا هي منطقة حكم ذاتي في جنوب مولدوفا، ووهي تدفع تقليديا باتجاه التقارب مع روسيا، في حين تضغط كيشيناو باتجاه تعزيز مسار للتقارب والتكامل مع الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي