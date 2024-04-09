إيران تفرج عن ناشطين بيئيين ضمن قانون العفو

أفادت وسائل إعلام إيرانية محلية الثلاثاء، بأن السلطات أفرجت عن ناشطين بيئيين اثنين عملا على إنقاذ فهود آسيوية مهددة بالانقراض قبل أن يمضيا 5 سنوات في السجن بتهم مرتبطة بالتجسس.

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وذكرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية في طهران أن السلطات أطلقت سراح نيلوفر بياني وهومان جوكار مساء الاثنين، وكانا ضمن مجموعة من خمسة نشطاء أدينوا في قضية التجسس عام 2019.

الناشطان كانا ضمن أكثر من 2000 سجين أصدرت السلطات عفوا بحقهم بمناسبة عيد الفطر.

ورحب برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالإفراج عن بياني وجوكار، العضوين في مؤسسة "تراث الحياة البرية الفارسية" غير الربحية.

وأوقف النشطاء البيئيون في 2018 مع عدد من زملائهم. وحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، بتهمتي التجسس أو المساس بالأمن القومي.

وقالت صحيفة اعتماد إن زميليهما، سبيده كاشاني وطاهر غديريان، مدرجان أيضا ضمن قائمة العفو.

وكانت السلطات أطلقت سراح سام رجبي، وهو عضو آخر في المؤسسة، عام 2023.

ومؤسس المنظمة كاووس سيد إمامي الذي أوقف في يناير 2018 توفي في السجن بعد شهر من توقيفه عن 63 عاما. وتشير الرواية الرسمية إلى أن الاستاذ الجامعي الإيراني- الكندي انتحر شنقا، وهو ما ترفض تصديقه أسرة كاووس.

وتم الافراج عن الناشط البيئي الإيراني الأمريكي مراد طاهباز في مطلع عام 2024 في إطار تبادل سجناء مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات







