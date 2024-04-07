ايران تصدر عفوا عن أربعة نشطاء بيئة مسجونين منذ 2018

ذكر محامي 4 سجناء أن ايران قررت خلال الأيام المقبلة إطلاق سراح أربعة ناشطين من أنصار البيئة مسجونين منذ 2018 ""، بناء على عفو صدر عن السلطات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن المحامي حجة كرماني قوله إن القضاء أبلغ نشطاء البيئة المسجونين صباح اليوم أنهم حصلوا على عفو من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي" بمناسبة عيد الفطر. ومن المقرر أن يستفيد من هذا العفو ألفا معتقل تقريبا.

وأوقف نشطاء البيئة، وهم أعضاء في منظمة بيئية محلية غير حكومية تسمى "إرث الحياة البرية الفارسية" في 2018 مع عدد من زملائهم. والنشطاء الأربعة هم: هومان جوكار ونيلوفر بياني وسبيده كاشاني وطاهر غاديريان. وحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، بتهمتي التجسس أو المساس بالأمن القومي.

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وأكد كرماني لوكالة الأنباء الإيرانية وصحيفة "شرق" الأحد نبأ العفو عن موكليه، آملا بأن يتم إطلاق سراحهم "في الأيام المقبلة.

ومؤسس المنظمة كاووس سيد إمامي الذي أوقف في يناير 2018 توفي في السجن بعد شهر من توقيفه عن 63 عاما. وتشير الرواية الرسمية إلى أن الاستاذ الجامعي الإيراني- الكندي انتحر شنقا، وهو ما ترفض تصديقه أسرة كاووس.

وتم الافراج عن الناشط البيئي الإيراني الأمريكي مراد طاهباز في مطلع عام 2024 في إطار تبادل سجناء مع الولايات المتحدة.

المصدر: أ ف ب