بالفيديو.. انهيار "معبد متنقل" في الهند

انهار "معبد متنقل" تم بناؤه على عربة ويبلغ ارتفاعه 120 قدما، خلال حدث ديني وثقافي بالقرب من قرية بنغالورو في الهند.

وكان الآلاف من المصلين، من أكثر من 10 قرى، يشاركون في معرض المعبد السنوي لمعبد "هوسكور مادوراما" عندما وقع الحادث.

وحاول المئات من المصلين رفع العربة العملاقة والمزخرفة بمساعدة الحبال المربوطة من جميع الجوانب عندما فقدت توازنها وسقطت على الأرض، وبأعجوبة لم تقع أي إصابات.

ويعد معرض Huskur Madduramma مهرجانا سنويا شهيرا للعربات، حيث تعد هذه العربات هي عامل الجذب الرئيسي. وحتى عقد من الزمن، كانت هناك أكثر من مائة عربة تزين المهرجان الشعبي، لكن العدد انخفض بشكل كبير إلى حوالي 15 عربة فقط في السنوات الأخيرة.

المصدر: india today