ترامب: "أي يهودي أمريكي يصوت لبايدن فهو لا يحب إسرائيل"

ادعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن خليفته الرئيس جو بايدن يقف "بنسبة 100 بالمئة" إلى جانب الفلسطينيين، معربا عن استغرابه كيف يصوت اليهود للحزب الديمقراطي.

وفي مقابلة مع شبكة Real America’s Voice المحافظة، اعتبر ترامب أن "أي شخص يهودي يصوت لبايدن لا يحب إسرائيل. كيف يمكن لشخص يهودي أن يصوت لبايدن أو ديمقراطي لأنهما يقفان إلى جانب الفلسطينيين بنسبة 100%؟".

ورأى أنه "أمر لا يصدق أن الشعب اليهودي يصوت تاريخيا لصالح الديمقراطيين. أنا لا أفهم ذلك"، مضيفا: "لقد كنت مؤيدا لإسرائيل أكثر من أي رئيس آخر فيما يتعلق بمرتفعات الجولان... لم يطلب أحد ذلك حتى، ولكنني حصلت لهم على ذلك".

كما سلط ترامب الضوء على قراراته بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وتابع قائلا: "ربما تكون هذه مجرد عادة سيئة عندما تصوت لصالح ديمقراطي، لكنني لا أعرف كيف يصوت أي يهودي لصالح ديمقراطي".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"