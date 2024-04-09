الدفاع الروسية تعلن تدمير صاروخ " نبتون" أوكراني فوق البحر الأسود

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تمكنت من تدمير صاروخ مضاد للسفن أوكراني من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود.

وأشارت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم كذلك تدمير أربع طائرات مسيرة فوق مقاطعتي بيلغورود وفورونيج.

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وقالت الوزارة في بيانها: "خلال الليلة الماضية، تم التصدي لمحاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام مسيرات جوية من نوع الطائرات وصاروخ نبتون المضاد للسفن ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

وأضافت الوزارة: "تمكنت منظومات الدفاع الجوي المناوبة التابعة للجيش الروسي، من تدمير طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وكذلك طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج أطلقتها القوات الأوكرانية. وتم كذلك تدمير صاروخ أوكراني من طراز نبتون فوق مياه البحر الأسود".

وتتعرض أراضي المقاطعات الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، منذ 24 فبراير 2022، للقصف بشكل دوري من جانب القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي