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غلادكوف: القوات الأوكرانية قصفت الليلة الماضية منطقتين في مقاطعة بيلغورود

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غلادكوف: القوات الأوكرانية قصفت الليلة الماضية منطقتين في مقاطعة بيلغورود
Sputnik
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قال محافظ مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، إن القوات الأوكرانية قصفت الليلة الماضية منطقتي شيبيكينسكي وفولوكونوفسكي في أراضي المقاطعة.

وأشار المحافظ إلى أن القصف الأوكراني، تسبب بأضرار كبيرة بدون وقوع إصابات بشرية.

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وأضاف غلادكوف: "كان الوضع مضطربا للغاية في الليل الماضي في مقاطعة بيلغورود. تم قصف منطقتي شيبيكينسكي وفولوكونوفسكي. ووقعت أضرار كبيرة. ولا توجد معلومات عن الإصابات أو ضحايا".

ونوه محافظ المقاطعة، بأن هناك اليوم أكثر من أربعة آلاف شخص في مراكز الإيواء المؤقت في المنطقة، ويتم تزويدهم بكل المساعدة اللازمة.

تتعرض أراضي هذه المقاطعة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، منذ 24 فبراير 2022، للقصف بشكل دوري من جانب القوات الأوكرانية. يسري مستوى مرتفع (أصفر) من التهديد الإرهابي في جميع أنحاء المنطقة منذ 11 أبريل 2022.

المصدر: نوفوستي

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