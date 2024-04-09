موسكو: خطة بكين للتسوية الأوكرانية مبنية على الحكمة الصينية وأكثر واقعية من "صيغة زيلينسكي الميتة"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعتبر خطة الصين للتسوية الأوكرانية أكثر واقعية من "صيغة السلام" التي طرحها رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وقال مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي بوليشوك إن مبادرة بكين مبنية على "الحكمة الصينية" وهي أكثر واقعية من "صيغة زيلينسكي المشروطة والتي لا مستقبل لها".

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وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق بأن "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي تقوم على غش وخداع المشاركين، مشبهة إياها "بالبوفيه المفتوح".

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أكدت منذ بداية الأزمة الأوكرانية استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل للأزمة، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة استعداد موسكو لإجراء مفاوضات جادة، ولكن على أساس الحقائق الجديدة التي نشأت على الأرض.

المصدر: RT