تركيا تهدد باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الاثنين، أن بلاده ستتخذ سلسلة من الإجراءات ضد إسرائيل، بسبب عرقلتها مساعي أنقرة لإيصال المساعدات الإنسانية جوا إلى قطاع غزة.

وأوضح وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي حول "الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وقضية المساعدات الإنسانية"، قائلا إن "بلاده تقدمت بطلب للمشاركة في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية، من خلال طائرات شحن تابعة لسلاح الجو التركي، لكن ذلك قوبل بالرفض من طرف إسرائيل".

وأضاف: "لا يوجد أي مبرر لإسرائيل في عرقلة مبادرتنا الرامية إلى إيصال المساعدات جوا إلى سكان غزة الذين يصارعون الجوع، ونظرا لذلك قررنا اتخاذ سلسلة من التدابير الجديدة ضد إسرائيل".

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وأكد فيدان: "التدابير التي وافق عليها الرئيس رجب طيب أردوغان سيتم تنفيذها خطوة بخطوة دون تأخير، كما ستتواصل حتى تعلن إسرائيل وقف إطلاق النار وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا انقطاع".

ولم يتطرق فيدان إلى فحوى التدابير غير أنه أشار إلى أن "المؤسسات التركية المعنية ستعلن في وقت لاحق تفاصيل هذه التدابير".

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ولفت فيدان إلى حلول أواخر أيام شهر رمضان المبارك و"المأساة لاتزال مستمرة في غزة منذ 6 أشهر". مشيرا إلى وجود قضية "إبادة جماعية" متواصلة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية وصدور قرار مؤقت بشأن هذه القضية.

وذكر فيدان أنه "حتى مجلس الأمن الدولي الذي ظل صامتا حتى الآن قضى بأنه يجب على إسرائيل إعلان وقف إطلاق النار، وعلى الرغم من ذلك، استمرت الهجمات الإسرائيلية طوال شهر رمضان".

وقال فيدان: "النهج غير الإنساني لا يزال يجرح ضمير الرأي العام العالمي برمته، وخاصة المسلمين". مؤكدا أن تركيا "لم تقف مكتوفة الأيدي حيال الأحداث منذ اليوم الأول، واتخذت الموقف الأصح والأشجع بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان".

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ورجحت تقارير إسرائيلية أن سبب الرفض الإسرائيلي هو سياسي، حيث نقلت قناة "كان" الإسرائيلية قبل فترة أن إسرائيل رفضت طلبات تركيا وقطر لإنزال مساعدات في غزة، وذكرت أن "هذا يتعلق بالعلاقات بين البلدين".

المصدر: RT + "الأناضول"