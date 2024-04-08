سياسي بريطاني: من المستحيل انتصار نظام كييف في نزاعه مع روسيا وترامب يملك مفتاح الحل

اعتبر الزعيم السابق لحزب استقلال بريطانيا والعضو السابق في البرلمان الأوروبي نايجل فاراج أن انتصار أوكرانيا في النزاع مع روسيا مستحيل. مشددا على ضرورة إجراء مفاوضات لإنهاء الصراع.

وقال فاراج الذي يحتفظ بعلاقات ودية مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محادثة مع صحفيين من "الديلي تلغراف": "بوسعنا إما أن نستمر في تزويد أوكرانيا بالأسلحة وإطالة أمد حالة الجمود، ولكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجح في إعادة بناء الاقتصاد الروسي بالكامل، ويركز الآن بشكل تام على الاحتياجات العسكرية ولا شيء غير ذلك، أو يمكننا التفاوض. وأنا اعتبر أننا بحاجة إلى المفاوضات، وإذا تم انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، فسوف يدخل في مثل هذه المفاوضات".

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وأضاف: "إلى ماذا يجب أن نصل في النهاية، ما هو الهدف؟ إذا اعتقدنا أن هذا انتصار لأوكرانيا، فهذا أمر مثير للضحك".

كما أبدى فاراج استعداده لمساعدة الحكومة البريطانية لتعزيز العلاقات مع واشنطن إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأشار إلى أنه لم يناقش هذه القضية مع زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، الذي من المتوقع أن يفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة قبل نهاية العام، ولكنه تحدث مع ممثلي دائرته.

كما تجنب الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان ترامب عرض عليه مثل هذا الدور.

المصدر: تاس